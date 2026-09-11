عودته تمثل دفعة قوية لـ يونايتد.. كاريك يشيد بنجمه قبل ديربي مانشستر

أشاد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالمهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، مؤكدًا أن عودته إلى مستواه تمثل دفعة قوية للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة، الأحد، في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك عن سيسكو، البالغ من العمر 23 عامًا: "لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يقدمون ما يقدمه بن من حيث القوة البدنية، واللعب على الخط الدفاعي الأخير، والسرعة في الانطلاق خلف المدافعين".

وأضاف: "من الرائع أن يعود بهذا المستوى بعد العمل الجاد لاستعادة لياقته البدنية. لقد سجل هدفين وحصل على دقائق لعب جيدة، ونحن سعداء للغاية بأدائه".

عودة من الإصابة

ولم يخض سيسكو مباراة كاملة مع مانشستر يونايتد منذ عودته من إصابة في الساق الشهر الماضي، لكنه ترك بصمته في مباراتين متتاليتين. إذ شارك في الدقائق العشرين الأخيرة من التعادل 2-2 أمام إيفرتون مطلع الأسبوع الماضي، وسجل هدفًا متأخرًا، قبل أن يحرز هدفًا آخر، الخميس، خلال الفوز الكبير 4-0 على صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

وكان سيسكو غاب عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في مايو، لكنه عاد بقوة وأظهر جاهزية متزايدة قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

وأعرب المهاجم السلوفيني عن سعادته الكبيرة بعد تسجيل هدفه الأول على ملعب فريقه هذا الموسم، وقال في تصريحات لقناة "TNT Sports" : "بالتأكيد، تعزيز الثقة هنا أمر مهم للغاية. والآن، من المهم أن أتعافى بشكل جيد وأن أركز بشكل كامل على مباراة الديربي".