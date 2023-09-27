الصحف الكويتية اليوم| حريق في حفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية يخلف مئات الضحايا.. الشيوخ الأمريكي يتوصل لاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة تحول دون إغلاق الحكومة

أمير الكويت يعزي قادة العراق في حريق قاعة المناسبات بمحافظة نينوي

رئيس الوزراء العراقي: حريصون على حل الخلاف مع الكويت بالتفاهم والحوار

السعودية: الموافقة على اتفاقية مشروع الربط السككي بين المملكة والكويت

هانتر بايدن يرفع دعوى «احتيال حاسوبي» ضد محامي ترمب السابق

مدفيديف يزور معسكراً تدريبياً في شرق أوكرانيا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار العامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أوضحت صحيفة الجريدة اعلان أعلنت قوة الاطفاء العام اليوم الأربعاء، أن خمسة فرق تابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في محلات أخشاب في منطقة الشويخ الصناعية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء في بيان صحفي، أن بلاغاً ورد إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم يفيد باندلاع حريق في عدد من المحلات تستخدم كمناجر في منطقة الشويخ الصناعية.

ذكرت صحيفة الوطن أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.

قالت صحيفة القبس إن الحكومة العراقية جددت، أمس، التزامها القرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اجتماع لحكومته {الحرص على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي}.

وأشار السوداني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إلى أن «مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر».



عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الوطن اعلان أعلن مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد فوض في وقت سابق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

أفادت صحيفة القبس بأن قالت دائرة صحة نينوى لوكالة الأنباء العراقية «واع» الأربعاء، إنه تم تسجيل 114 حالة وفاة وأكثر من 150 إصابة، كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة المناسبات في الحمدانية بمحافظة نينوي، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، أن «الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى».

نقلت صحيفة الراي عن وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم، أن شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة أبرمت اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة أو.إم.في بتروم الرومانية.

وقالت الوكالة إن تركيا ستورد ما يصل إلى أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى رومانيا بدءا من أول أكتوبر.



دوليا، قالت صحيفة الراي إن السلطات الروسية إنها علقت حركة السيارات على جسر القرم صباح اليوم الأربعاء، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

ذكرت صحيفة القبس أن الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي توصلوا إلى اتفاق، الثلاثاء، بشأن «خطة إنفاق مؤقتة من شأنها أن تحول دون إغلاق الحكومة الأحد، وتوفر مليارات الدولارات للإغاثة في حالات الكوارث ومليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في الحزبين، لافتة إلى أن هذا الإجراء «واجه مقاومة شديدة في مجلس النواب» الذي يقوده الجمهوريون.

وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يخضع للتصويت في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، من شأنه أن يحافظ على تدفق التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر، لإتاحة المزيد من الوقت لإجراء المفاوضات بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق على مدى عام كامل، كما يوفر نحو 6 مليارات دولار، لصالح المجهود الحربي في أوكرانيا وأيضاً قرابة 6 مليارات دولار، لصالح الإغاثة في حالات الكوارث في أعقاب سلسلة حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

أشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أمس الثلاثاء، أنّه زار موقع تدريب عسكري في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الجيش الروسي جنّد منذ بداية العام 325 ألف شخص.

وفي مقطع فيديو نُشر على شبكة «فكونتاكتي» الروسية للتواصل الاجتماعي، قال مدفيديف «لقد زُرت موقع التدريب قرب خط الجبهةعلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين».

أفادت صحيفة الوطن بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، رفع دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد رودي جولياني، متّهماً المحامي السابق لدونالد ترمب بالاحتيال الحاسوبي بسبب وصوله إلى بيانات شخصية كانت على حاسوب الأول.

وفي دعوى مدنية تم تقديمها في كاليفورنيا، قال هانتر بايدن إن جولياني ومحاميه السابق روبرت كوستيلو يتحملان المسؤولية عن "تدمير كامل" لخصوصيته الرقمية.

ويطالب هانتر البالغ من العمر 53 عاماً والمقيم في كاليفورنيا بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وتعويض لم يحدد تفاصيله.