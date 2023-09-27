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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاصل على برونزية فى دورة الألعاب الإفريقية بتنس الكراسي المتحركة يطالب بهذا الأمر

الكابتن عبد الرحمن
الكابتن عبد الرحمن صلاح

قال الكابتن عبد الرحمن صلاح، الحاصل على الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الإفريقية فى تنس الكراسي المتحركة، إن التنس لعبة صعبة جدا وتحتاج إلى تحدي كبير وليس من السهل تعملها بسهولة.

وأضاف الكابتن عبد الرحمن صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أنه أصبح جزء من اللعبة، معقبا: “حاليا أحتاج أن يكون هناك نادي ألعب بأسمه ومؤسسة ورعاة، وأنا حتي الأن لا يتوفر لي أى شئ من هذا، وأتمني أكون بطل عالم، ولكن أنا المسئول عن كل هذا حاليا”.

وتابع الكابتن عبد الرحمن صلاح: “أحتاج تلك الفترة السفر إلى ثلاث بطولات بالخارج، وحتي الأن لا يتوفر هذا الأمر، ولازم أعمل رقم كبير فى المغرب ولو سافرت أكثر من بطولة غير المغرب سيكون الأمر أفضل”.

الكابتن عبد الرحمن صلاح الحاصل على الميدالية البرونزية دورة الألعاب الافريقية تنس الكراسي المتحركة الميدالية البرونزية

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