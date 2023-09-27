أرز باللبن ومثلجات للشمبانزي.. رجائي يكشف سبب تقديم الحلوى للحيوانات

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، سبب تقديم حلويات للحيوانات، قائلا: إن هذا شئ عالمي تتبعها الحدائق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم فى موجات الحر الشديدة.

وأضاف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أنه يتم تقديم المثلجات وبعض الفواكه التي يتم تجميدها وتقديمها إلى الشمبانزي والدببة، موضحا أنه يتم أيضا تقديم الفاكهة والخضروات الطازجة من أجل أن يكون هناك نوع من أنواع السوائل وتستطيع الحيوانات التأقلم مع موجات الحر الشديدة.

وتابع الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان سباقة فى تنفيذ هذه الأمور، لافتا إلى أن التغذية تقدم كل أنواع المأكولات سواء أغذية طازجة أو أعلاف أو مثلجات أو فاكهة، طبقا للمعايير المطلوبة لكل حيوان.

وأشار: “عندنا الزراف وفرس النهر والشمبانزي، وغيرها من الحيوانات الأخري فى الحديقة، والشامبنزي يحب أن يأكل الفاكهة وشرب كوب من الشاي باللبن فى الشتاء الشديدة من أجل التدفئة، واليوسفي والخص والخضروات والكثيرة من السوائل، والمشروبات الدافئة، وتقديم الأرز باللبن للدببة، ولدينا مطبخ لهم”.