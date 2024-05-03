نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

نشرت الفنانة نادية الجندي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتألقت نادية الجندي ، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال شبابية وهو ما جعل اطلالتها ملفتة.

وتتميز عبير نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نادية الجندي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.