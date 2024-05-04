وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود.. وتشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

أعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله عبر صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك عن وفاة الإذاعي القدير أحمد أبو السعود.

وقالت دنيا صلاح عبد الله : ان لله و ان إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه، يا رب و يصبر قلبكم يا رب اللهم آمين البقاء لله والدوام لله يا استاذي.

وقال نجله حازم أبو السعود عبر موقع فيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير احمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك

ويذكر أن الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر.