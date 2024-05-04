تحفة شبابية.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتفها المميز Poco F6 Pro للفئة المتوسطة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات المميزة والترقيات الكبيرة.

يدعم هاتف شاومي Poco F6 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC، مع نظام التشغيل Android 14، وذاكرة وصول عشوائية رام تبلغ سعتها 16 جيجابايت.

يأتي هاتف شاومي Poco F6 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED مع دقة 1440 × 3200 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية،ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

يقدم هاتف شاومي Poco F6 Pro نظام كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل رئيسية مع تقنية OIS، وكاميرا 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، و أخرى بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي هاتف شاومي Poco F6 Pro على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 120 وات.