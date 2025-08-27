ياسمين رئيس تحتفل بفيلمها ماما وبابا.. صور

رصدت عدسة “صدى البلد”، صورا للفنانة ياسمين رئيس أثناء الاحتفال بفيلمها ماما و بابا في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية.



يذكر أن فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و وئام مجدي ، من تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.