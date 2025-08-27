ياسمين رئيس تحتفل بفيلمها ماما وبابا.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
ياسمين رئيس تحتفل بفيلمها ماما وبابا

رصدت عدسة “صدى البلد”، صورا للفنانة ياسمين رئيس أثناء الاحتفال بفيلمها ماما و بابا في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية.


يذكر أن فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و وئام مجدي ،   من تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

