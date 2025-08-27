أحمد موسى: لا يمكن تحميل مصر عبء استقبال اللاجئين وحدها

حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات موجات الهجرة غير الشرعية المحتملة نتيجة الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك خطورة الموقف على أوروبا والعالم بأسره.

وقال موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر لن تتحمل وحدها مسؤولية استقبال ملايين اللاجئين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على حماية حدودها بشكل كامل، وأن الجيش المصري مستعد للتصدي لأي تهديد محتمل.

وأضاف أن الشعب المصري لا يرغب في وجود لاجئين على أراضيه، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تذهب لدعم استقرار دول مثل سوريا والسودان داخل أراضيها بدلاً من تصدير الأزمات.

وشدد على أن مصر لا تقبل أي ضغوط خارجية في هذا الملف، موضحًا أن تحميلها مسؤولية أزمات إقليمية أمر غير مقبول، وأن كل دولة مطالبة بتحمل نصيبها من المسؤولية تجاه قضايا المنطقة.