مينا مسعود أحد الأبطال.. المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى

كشف المطرب هيثم نبيل تفاصيل أعماله الفنية المقبلة في مجال الطرب والسينما، قائلا: «كل حاجة بعملها في الفن بيكون شغفي أهم ما عندي، ومعنديش أي كراهية لأحد؛ لأن علاقتي بكل الناس في المجال وخارج المجال متزنة».

وبشأن كتابة الأفلام، أضاف المطرب هيثم نبيل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه إنه برع في فترة انعزاله بمرحلة «كورونا»، مما أدى لتأليفه فيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدأ تصويره قبل أيام.

تشويقى اجتماعى

ونوه هيثم نبيل قائلا: فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، وهو بعيد عن الرعب.



