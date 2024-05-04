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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينا مسعود أحد الأبطال.. المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى

المطرب هيثم نبيل
المطرب هيثم نبيل

كشف المطرب هيثم نبيل تفاصيل أعماله الفنية المقبلة في مجال الطرب والسينما، قائلا: «كل حاجة بعملها في الفن بيكون شغفي أهم ما عندي، ومعنديش أي كراهية لأحد؛ لأن علاقتي بكل الناس في المجال وخارج المجال متزنة».

وبشأن كتابة الأفلام، أضاف المطرب هيثم نبيل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه إنه برع في فترة انعزاله بمرحلة «كورونا»، مما أدى لتأليفه فيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدأ تصويره قبل أيام.

تشويقى اجتماعى

 ونوه هيثم نبيل قائلا: فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، وهو بعيد عن الرعب.


 

قناة صدي البلد شيرين سليمان سبوت لايت خالد الصاوي هيثم نبيل برنامج سبوت لايت

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