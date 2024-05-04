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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميني سيارة.. التفاصيل الكاملة لـ سوزوكي سويفت 2024 الجديدة

سوزوكي سويفت
سوزوكي سويفت

تبرز سوزوكي سويفت الجديدة كخيار قيم في فئة السيارات الصغيرة، حيث تقدم أداءً متميزًا بتكلفة معقولة. بالرغم من أنها تبدو بسعر تنافسي مقارنة بال MG3 الجديدة، إلا أنها توفر جسمًا خفيف الوزن يوفر تجربة قيادة مرنة وتكاليف تشغيل منخفضة. 

لا تناسب سيارة Swift جميع الأذواق، ولكنها تعتبر خيارًا مناسبًا ومألوفًا لأولئك الذين لم ينتقلوا بعد إلى السيارات الكهربائية.

في سياق أوسع، تتضاءل شريحة السيارات الصغيرة، حيث تختفي سيارات مثل فورد فييستا، وتتحول الشركات المصنعة إلى استثمارات أخرى كالسيارات الكهربائية. 

لكن سوزوكي ترى في ذلك فرصة، حيث يشير التقدير إلى أن الثلث تقريبًا من 250,000 سيارة صغيرة تباع سنويًا في المملكة المتحدة البريطانية لن تكون متوفرة بعد ثلاث سنوات.

 

مواصفات سيارة سوزوكي سويفت 2024

تتطلع سوزوكي إلى تحقيق نجاح مع الجيل القادم من سويفت، مع استخدام التقنيات الهجينة ومجموعة متنوعة من علب التروس وحتى نظام الدفع الرباعي. 

بالنسبة للمظهر، تجدر الإشارة إلى أن التغييرات طفيفة، لكنها تفصل السويفت الجديدة عن سابقتها بشكل واضح. 

بفضل حجمها المدمج، تكون أخف وزنًا من منافساتها، مما ينعكس في تجربة القيادة.

نظام المعلومات والترفيه يعود إلى المدرسة القديمة بعض الشيء، حيث توفر وظائف مثل Apple CarPlay و Android Auto ونظام الملاحة، لكن الرسومات تبدو أقل تطورًا بالمقارنة مع المنتجات الحديثة. 

فيما يتعلق بالمقاعد، يتيح التصميم المرن إمكانية التعديل وفقًا لاحتياجات الركاب، فيمكن رفع الكرسي للأعلى وتقديمه للأمام والخلف.

بالنسبة للأداء، تقدم سويفت توازنًا جيدًا بين الكفاءة والقوة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة صغيرة اقتصادية وفعّالة.

Suzuki Swift 2024-19
Suzuki Swift 2024-19
Suzuki Swift 2024-12
Suzuki Swift 2024-12
Suzuki Swift 2024-6
Suzuki Swift 2024-6
Suzuki Swift 2024-12 (1)
Suzuki Swift 2024-12 (1)
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