رئيس مدينة الغردقة يستجيب لمطالب مديري المدارس برفع كفاءة الشوارع القريبة

قام اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، باتخاذ إجراءات لرفع كفاءة بعض الشوارع القريبة من المدارس بالمدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد وتحسين بيئة المدارس تلبيةً للمطالب والاحتياجات المحلية.

وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بحضور مديري المدارس وقسم المشروعات في المدينة. حيث قام قسم المشروعات صباح اليوم بأعمال رفع كفاءة الشارع أمام مدرسة محمد بغدادي بالحجاز، بالإضافة إلى تهيئة الطريق أمام مدرسة زينب عوض بالأحياء.

وتمكن قسم المشروعات أيضًا من استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الميدان أمام مكتبة مصر العامة.