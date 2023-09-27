رعب لأمريكا.. ماذا يعني إطلاق الحرس الثوري الإيراني للقمر الاصطناعي العسكري الثالث

أطلق الحرس الثوري الإيراني، ثالث قمر اصطناعي عسكري، حيث أفاد وزير الاتصالات الإيراني عيسى زار بنجاح العملية، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

عملية إطلاق الحرس الثوري لـ ثالث قمر اصطناعي عسكري بنجاح إلى مداره، تمت اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته لوسائل إعلام رسمية.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن قمر التصوير الاصطناعي “نور 3”، وصل إلى مدار على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض، وانطلق على 3 مراحل على متن حامل الأقمار الاصطناعية قاصد، الذي أطلق سابقه “نور 2” في 2022.

وحذرت واشنطن من إطلاق إيران للصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استُخدمت لوضع الأقمار الاصطناعية في مدارها، والتي تعني أن إيران لديها القدرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية.