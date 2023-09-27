هشام نصر يناشد وزارة الشباب والرياضة بتصويت أعضاء القيمة المضافة بانتخابات الزمالك

اعلن هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة عن التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين أعضاء القيمة المضافة من التصويت بالانتخابات.













وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"تم التواصل مع اللجنة المكلفة وكذلك وزارة الشباب و الرياضة لتدارك و تمكين أعضاءالقيمه المضافه من التصويت بالانتخابات وإستنادا كما حدث بالفعل بالانتخابات السابقة ٢٠٢٢

وتابع: لكل من التزم بدفع القسط المقرر عن التجديد السنوى للاشتراك و المقرر من مجلس الإدارة السابق ( ألف جنيه ) و انتظارا للأحكام القضائية خاصة ذات الشأن و الحرص على إجراء انتخابات صحیحه و تجنب كل من شأنه الطعن على الانتخابات.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدراليةالأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.