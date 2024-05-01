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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير أوقاف القاهرة يتفقد امتحانات المتقدمين للحصول على كارنيه محفظ

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للحصول على كارنيه محفظ معتمد، وذلك بمسجد النور بالعباسية.

وتفقد  الدكتور  خالد صلاح الدين مدير مديرية اوقاف القاهرة اللجان ، بحضور الدكتور محمود خليل ( وكيل المديرية) ، والدكتور سعيد حامد مبروك ( مدير الدعوة) .
وأدى المتقدمون الامتحانات في جو يسوده الهدوء التام والشفافية المطلقة.

كيفية استخراج كارنيه محفظ

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن كيفية استخراج كارنيه محفظ قرآن كريم معتمد من الأوقاف.

وناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين والراغبات في الحصول على كارنيه محفظ قرآن كريم معتمد من الأوقاف ، التوجه إلى مقر مديرية الأوقاف لحضور الاختبارات الأولية المؤهلة لذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل ، وذلك وفق الجدول الآتي . 


الإسكندرية 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/1الخبر-واسكندرية.pdf

 


أسوان 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/أسوان.pdf


أسيوط 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/أسيوط.pdf


الاسماعيلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الاسماعيلية.pdf


الأقصر 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الأقصر.pdf


البحر الأحمر 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/البحر-الأحمر.pdf


البحيرة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/البحيرة.pdf


الجيزة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الجيزة.pdf


الدقهلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الدقهلية.pdf

كيفية استخراج كارنية محفظ وزارة الأوقاف محفظ قرآن كريم

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