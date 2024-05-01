مدير أوقاف القاهرة يتفقد امتحانات المتقدمين للحصول على كارنيه محفظ

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للحصول على كارنيه محفظ معتمد، وذلك بمسجد النور بالعباسية.
وتفقد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية اوقاف القاهرة اللجان ، بحضور الدكتور محمود خليل ( وكيل المديرية) ، والدكتور سعيد حامد مبروك ( مدير الدعوة) .
وأدى المتقدمون الامتحانات في جو يسوده الهدوء التام والشفافية المطلقة.
كيفية استخراج كارنيه محفظ
وأعلنت وزارة الأوقاف، عن كيفية استخراج كارنيه محفظ قرآن كريم معتمد من الأوقاف.
وناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين والراغبات في الحصول على كارنيه محفظ قرآن كريم معتمد من الأوقاف ، التوجه إلى مقر مديرية الأوقاف لحضور الاختبارات الأولية المؤهلة لذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل ، وذلك وفق الجدول الآتي .
الإسكندرية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/1الخبر-واسكندرية.pdf
أسوان
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/أسوان.pdf
أسيوط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/أسيوط.pdf
الاسماعيلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الاسماعيلية.pdf
الأقصر
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الأقصر.pdf
البحر الأحمر
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/البحر-الأحمر.pdf
البحيرة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/البحيرة.pdf
الجيزة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الجيزة.pdf
الدقهلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2024/02/الدقهلية.pdf