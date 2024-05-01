عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد جبران يكشف سبب تميز عيد العمال هذا العام عن سابقيه

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

هنأ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

وقال رئيس الاتحاد، إن عمال  مصر هم جنود الإنتاج، والداعمون دائما للدولة المصرية والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد.

وأضاف أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام احتفال مميز لكل العاملين، لأنه ولأول مرة يتساوي الحد الأدنى للعاملين بالدولة والقطاع الحكومي بالحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية علي توفير مناخ وبيئة عمل جيدة وأجور عادلة لكافة العاملين.

وقدم  رئيس الاتحاد تحية شكر وتقدير من عمال مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه من دعم وما يتخذه من قرارات تبرهن أنه ينحاز دائما للطبقة العاملة وأن هناك خطوات دائمة ومستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر، وحرص على منح العمال أجور عادلة لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية.

واختتم رئيس الاتحاد تهنئته، بأن عمال مصر يجددون العهد باستمرار العمل والإنتاج بكل تحدي، والوقوف بكل شراسة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد أو زعزعة الاستقرار أو السعي لنشر الفوضي أو الفُرقة بين أبناء الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

ممرضة تنهي حياة عامل دفاعا عن شرفها ووالدها بالمقطم.. اعرف الحكاية

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

ترشيحاتنا

عيد العمال| وزير التعليم: تحية لكل يد تسهم في بناء وطننا الغالي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي .. لأول مرة شراكة مصرية تايوانية لتصنيع كمبرسور التكييف محلياً

وزير خارجية فرنسا يبعث برسالة مشتركة للاحتلال من القاهرة

من أجل غزة| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. وتحركات جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار

بنود ملغمة.. قيادي في حماس: العرض الإسرائيلي يقترب من موقفنا وشروطنا

الزراعة: نسعى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ