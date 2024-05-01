محمد جبران يكشف سبب تميز عيد العمال هذا العام عن سابقيه

هنأ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

وقال رئيس الاتحاد، إن عمال مصر هم جنود الإنتاج، والداعمون دائما للدولة المصرية والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد.

وأضاف أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام احتفال مميز لكل العاملين، لأنه ولأول مرة يتساوي الحد الأدنى للعاملين بالدولة والقطاع الحكومي بالحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية علي توفير مناخ وبيئة عمل جيدة وأجور عادلة لكافة العاملين.

وقدم رئيس الاتحاد تحية شكر وتقدير من عمال مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما يقدمه من دعم وما يتخذه من قرارات تبرهن أنه ينحاز دائما للطبقة العاملة وأن هناك خطوات دائمة ومستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر، وحرص على منح العمال أجور عادلة لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية.

واختتم رئيس الاتحاد تهنئته، بأن عمال مصر يجددون العهد باستمرار العمل والإنتاج بكل تحدي، والوقوف بكل شراسة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد أو زعزعة الاستقرار أو السعي لنشر الفوضي أو الفُرقة بين أبناء الوطن.