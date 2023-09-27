عمل الإسكندرية تتابع تدريب الشباب على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال جولة تفقدية بمركز تدريب مهني الحضرة، الدورات التدريبية المجانية المنفذة بداخله على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية، وذلك بـ 15 متدربا ومتدربة، والتأكد من سير العملية التدريبية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفق ساعات التدريب والمناهج المعتمدة بتدريب الشباب عليها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وقادر على دخول سوق العمل أو بدء مشروعه الخاص به والمشاركة فى عملية التنمية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أنه قام بزيارة مركز التدريب المهنى لمتابعة سير العملية التدريبية بالمركز، رافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، ومحمود حمودة من العاملين بالمركز، موجهاً بتوفير فرص عمل للشباب بالمنشآت الصناعية.بعد اجتياز الاختبارات النهائية للدورة، وأيضاً التسهيل على الشباب ومساندتهم للبدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

وأكد عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبيهم وذلك لإكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية ، ومشيراً إلى أنه تسعى المديرية لتدريب الشباب على المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب لتواكب سوق العمل.