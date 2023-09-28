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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصر سالم : القوات المسلحة كانت أحد ضحايا النكسة ولم تكن أبدأ من أسبابها

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا النكسة ولم تكن ابدأ سبباً من أسبابها.

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وأضاف "سالم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن القوات المسلحة لم تقوم بالدخول في حرب وقت نكسة يونيو ٦٧ بل قام المشير عبد الحكيم عامر بإعطاء أمر الانسحاب قبل أن يري الجيش المصري الجيش الإسرائيلي.

وتابع اللواء نصر سالم، أن لم يخلو جبل من مجموعات الإستطلاع طوال الست سنوات منذ نكسة يونيو ٦٧ وحتي حرب أكتوبر ١٩٧٣.

أحد أبطال حرب أكتوبر الجيش الإسرائيلي الجيش المصري القناه الأولى المصرية اللواء نصر سالم المشير عبد الحكيم عامر برنامج التاسعة جهاز الاستطلاع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

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