نصر سالم: الجيش المصري لجأ للخداع الاستراتيجي للفوز في حرب 73.. فيديو

قال اللواء نصر سالم ، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحة، إن العدو الاسرائيلي في حرب 73 كانت يمتلك عتاد وجيش يتفوق على الجيش المصري ، موضحا أن طائرات " الفانتوم " التي كان يمتلكها العدو تساوي ٤ طائرات من الطراز المصري " ميج 21 " .

وأضاف اللواء نصر سالم ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن العدو كان يمتلك طيارين لكل طائرة ، والطائرات المصرية كانت تمتلك طائر لكل طيارة ، ومن هنا كان لابد من الخداع الاستراتيجي للتفوق على عددهم واسلحتهم .

وأشار إلى أن عنصر المفاجاة والخداع في حرب اكتوبر كانت الهجوم في مكان وتوقيت غير متوقع ، واسلوب غير متوقع .

وتابع أن خطة الخداع كانت بتنسيق على اعلى مستوى واعلى الدقة وبتنظيم ، فبدأت القصة برئيس الجمهورية الذي كان يعلن كل عام أنه هذا العام سيكون هو الحسم .