نصر سالم: منذ 1967 حتى حرب أكتوبر لم تخل سيناء من مجموعات استطلاع

قال اللواء نصر سالم، رئيس الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه عندما صدرت الأوامر للجيش المصري بالإنسحاب في عام 1967 تم نسف المعابر لمنع القوات الإسرائليلية من العبور خلف الجيش المصري.

وأضاف اللواء نصر سالم، رئيس الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "القيادة المصرية فوجئت أن عناصر قوات الاستطلاع المصرية لم تنسحب، لأن عمل الاستطلاع هو أن يكون ملاصق للعدو".

وأشارت: "عناصر الاستطلاع استمرت في سيناء، واستمرت في التواصل مع القيادة المصرية"، موضحا: "العناصر كانت مختبئة".

وأوضحت اللواء نصر سالم، رئيس الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية،: "كان هناك مجموعات تستمر لمدة 6 أشهر خلف خطوط العدو".



واسترسل اللواء نصر سالم، رئيس الاستطلاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية،: "منذ عام 1967 حتى حرب أكتوبر لم يخلو جبل في شبة جزيرة سيناء من مجموعة استطلاع".