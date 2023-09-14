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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: أشرف مروان كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر

أشرف مروان
أشرف مروان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الصحف الإسرائيلية كل عام تنشر معلومات مزيفة عن الوطني أشرف مروان، معلقا "أشرف مروان لو اعطاكم معلومات خطيرة لماذا استطاع الجيش المصري كسر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر".

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قبل أشهر كان هناك معلومات من تل أبيب بأن أشرف مروان خدع إسرائيل وقدم لهم معلومات مغلوطة.

 

 سقطتوا فيها بجدارة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: أقول للإسرائيليين أن أشرف مروان كان من ضمن خطة الخداع الإستراتيجي لحرب أكتوبر والتي سقطتوا فيها بجدارة.

مصطفى بكري الصحف الإسرائيلية اشرف مروان الجيش المصري الجيش الإسرائيلي

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