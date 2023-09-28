عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يشارك قريبا؟.. الونش في أحدث ظهور من الچيم| شاهد

صدى البلد

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك صورة عبر إستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر الونش من الجيم أثناء تدريبات بدنية، بعد رحلة التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

واقترب  المدافع الدولي محمود حمدي "الونش"، قلب دفاع الزمالك والمنتخب الوطني، من العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات خلال المرحلة القادمة.

ويؤدي “الونش” المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إاشراف محمد أسامة طبيب الفريق، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسابق محمود حمدي الونش، الزمن؛ للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.

أحدث ظهور التواصل الاجتماعي انستجرام دفاع الزمالك دولة الإمارات العربية المتحدة حمدي الونش لاعب نادي الزمالك موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

ترشيحاتنا

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

رغم تصاعد التوترات.. اليابان تؤكد استمرار توافد السياح الصينيين بكثافة إلى طوكيو

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات القادمة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من وجبة سمك البساريا الموجودة بالأسواق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

طريقة عمل خبز بالسمسم.. الخطوات والمقادير

فوائد مذهلة لتناول اللب السورى|تعرف عليها

تعرف على فوائد الكرات الطبية

فيديو

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ