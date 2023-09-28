هل يشارك قريبا؟.. الونش في أحدث ظهور من الچيم| شاهد

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك صورة عبر إستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر الونش من الجيم أثناء تدريبات بدنية، بعد رحلة التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

واقترب المدافع الدولي محمود حمدي "الونش"، قلب دفاع الزمالك والمنتخب الوطني، من العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات خلال المرحلة القادمة.

ويؤدي “الونش” المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إاشراف محمد أسامة طبيب الفريق، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسابق محمود حمدي الونش، الزمن؛ للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض.