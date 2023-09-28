بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل|هل يعلن حجازي تأجيل الدراسة ؟

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدينة نصر .
ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمره اليوم ، قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم بعد قليل من خلال بث مباشر لكافة تفاصيل وقرارات وزير التربية والتعليم اليوم على موقع صدى البلد والصفحة الرسمية لموقع تعليم البلد على فيس بوك.
أبرز ما سيؤكده مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم
- كل ما يقال عن تأجيل الدراسة في المدارس شائعات ولا تراجع عن انطلاق العام الدراسي 30 سبتمبر
- تعليمات رسمية لجميع المدارس بحسن استقبال الطلاب في المدارس والاحتفال بهم في أول يوم دراسي
- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي
- ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية..والالتزام بتحية العلم
- بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية مركزيا وإتاحتها لجميع الطلاب..إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية لجميع المراحل التعليمية
- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم
- تفعيل معارض "أهلا مدرستى" للأدوات المدرسية بأسعار مناسبة على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر
- الوزارة أعدت مواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي وأتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية
- تعليمات رسمية بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار
- تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية وجزء من دورنا التربوى
- إلزام المدارس بتطبيق القرار الوزاري الخاص بـ لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها
- أمن وأمان الطالب أولوية..والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية
- أولياء الأمور جزء هام لا يتجزأ عن العملية التعليمية وسيتم تخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم
- إعداد بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة
- تطوير مناهج المرحلة الإعدادية يرتكز على المفاهيم الكبرى والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لدى الطلاب.. وهدفنا الأسمى جودة حياة الطلاب وأسرهم
- ضم أوائل الصف الأول الثانوي من مدارس STEM على مستوى الجمهورية لمدرسة العباقرة
- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس
- تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بمجموعات الدعم المدرسي في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات
- وضع آليات لتعزيز التفاعل وتحقيق التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين على القنوات والمنصات التعليمية
- تعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمي خلال فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية