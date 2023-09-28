بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل|هل يعلن حجازي تأجيل الدراسة ؟

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدينة نصر .

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمره اليوم ، قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة فعاليات مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم بعد قليل من خلال بث مباشر لكافة تفاصيل وقرارات وزير التربية والتعليم اليوم على موقع صدى البلد والصفحة الرسمية لموقع تعليم البلد على فيس بوك.

أبرز ما سيؤكده مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

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