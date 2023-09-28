أستاذ اقتصاد: المشروعات التنموية أسهمت في توفير ملايين فرص العمل

أكد عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت ملايين فرص العمل وأسهمت في تراجع معدلات البطالة.

وقال عمرو سليمان في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الجمهورية الجديدة تستهدف إعادة بناء الدولة المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصاد ".

وأضاف عمرو سليمان: "القطاع الخاص يشارك في العديد من المشروعات التنموية ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي".

وتابع عمرو سليمان: "تم تنفيذ مشروعات تنموية في شبكة الطرق وتم إنشاء محاور جديدة بما أسهم في القضاء على الزحام المروري وتحقيق السيولة المرورية ".

واستطرد: "ما نشهده من تنمية يغير شكل الحياة في مصر للأفضل.. الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا نتيجة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية".