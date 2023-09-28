التأمين الصحي الشامل ومحطة مصرف بحر البقر.. المشروعات التنموية ببورسعيد

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوجراف يستعرض كافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد.

وأوضح الفيدوجراف، أنه تم العمل على تدشين المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

كما تم إنشاء محطة مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف، كما تم إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، وهى أول مدينة مليونية في سيناء.

وأضاف الفيديوجراف أنه تم إنشاء 6 مشروعات صرف صحي جديدة ببورسعيد، كما شهدت المحافظة مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة تصل لأكثر من مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير منطقة "زرزارة" للقضاء على المناطق غير الآمنة.

كما تم إنشاء "ساحة مصر" بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، وتطوير محطة سكة حديد بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء سوق الأسماك الجديد.

