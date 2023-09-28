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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يدعم المريخ بنصف مليون جنيه قبل انطلاق الدوري

صدى البلد

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف دعم مالى إلى نادى المريخ للمساهمة فى تلبية إحتياجات النادى و فريق الكرة قبل إنطلاق الموسم بدورى القسم الثانى " ب " .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالى و البالغ نصف مليون جنيه و ذلك فى إستجابة سريعة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لطلب مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر .

أضاف " أيمن عيد " إحتياجات فريق الكرة عديدة و نسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفنى من أجل العودة للدورى الممتاز بقوام فريق يعتمد على أبناء النادى و دعم المحافظة سيساعدنا على الوفاء بإحتياجات إنطلاقة الدورى خاصة وأن المريخ كان يمر بضائقة مالية كبيرة .

تابع " أيمن عيد " محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان له بصمات واضحة فى قطاع الرياضة و تحقق فى عهده نجاحات كبيرة على المستوى الرياضى كما أنه كان أول هنأ المريخ على العودة للقسم الثانى و كرم الفريق كاملاً بجانب صرف مكافأة للصعود و وقوفه بجانب نادى المريخ يجعلنا نشعر بحجم الدعم و حرص القيادة التنفيذية على تحقيق ما تخطط له إدارة المريخ .

أختتم " عيد " مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر وجه شكره إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و أكد على التصميم لمواصلة إنجازات الفريق هذا الموسم .

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