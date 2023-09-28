محافظ بورسعيد يدعم المريخ بنصف مليون جنيه قبل انطلاق الدوري

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف دعم مالى إلى نادى المريخ للمساهمة فى تلبية إحتياجات النادى و فريق الكرة قبل إنطلاق الموسم بدورى القسم الثانى " ب " .

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالى و البالغ نصف مليون جنيه و ذلك فى إستجابة سريعة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لطلب مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر .

أضاف " أيمن عيد " إحتياجات فريق الكرة عديدة و نسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفنى من أجل العودة للدورى الممتاز بقوام فريق يعتمد على أبناء النادى و دعم المحافظة سيساعدنا على الوفاء بإحتياجات إنطلاقة الدورى خاصة وأن المريخ كان يمر بضائقة مالية كبيرة .

تابع " أيمن عيد " محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان له بصمات واضحة فى قطاع الرياضة و تحقق فى عهده نجاحات كبيرة على المستوى الرياضى كما أنه كان أول هنأ المريخ على العودة للقسم الثانى و كرم الفريق كاملاً بجانب صرف مكافأة للصعود و وقوفه بجانب نادى المريخ يجعلنا نشعر بحجم الدعم و حرص القيادة التنفيذية على تحقيق ما تخطط له إدارة المريخ .

أختتم " عيد " مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر وجه شكره إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و أكد على التصميم لمواصلة إنجازات الفريق هذا الموسم .