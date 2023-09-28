عالِم أزهري : الرسول كان أكثر الناس تبسّما

أكد ابراهيم أمين من علماء الازهر الشريف، أن ميلاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو رحمة للعالمين جميعا، لقوله تعالى "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى مع الحيوانات، وكان أكثر الناس تبسما.

وقال إبراهيم أمين، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد 21 سنة من الظلم والحصار والمحن التي تعرض لها، ودخل مكة مطأطأ رأسه وكان على فرس بسيط.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ووالدها كان كبير وظهر ذلك عندما سأله سيدنا عمرو بن العاص عن من أحب الناس لقلبه من النساء والرجال.

تصلي بجوار قبر الرسول

وأشار إبراهيم أمين إلى أن الرسول صلى الله دفن في حجرة السيدة عاشئة، وبعدها دفن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بجوار الرسول، حتى أن السيدة عائشة كانت تصلي بجوار قبر الرسول.