علي جمعة: زيادة النسل مدمرة ولا نريد كثرة كغثاء السيل

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن تربية النشء أصبحت من الأشياء المهمة للغاية بالرغم من صعوبتها في الوقت الحالي لانشغال الأطفال بالأجهزة الإلكترونية التي تجعله يعيش في عالم آخر افتراضي.

وأضاف علي جمعة، في تصريح له، أننا نقول للناس ونفهمهم بأن زيادة النسل مدمرة فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وحينما قال النبي (تزوجوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) فهذا للمؤمن القوي وليست الكثرة الضعيفة.

وأشار إلى أننا لا نريد أن نكون كثرة كغثاء السيل، ونحن الآن كثرة، وعلينا أن نتحول إلى الكثرة المفيدة ونتحول إلى ما نستطيع أن نسيطر عليه في هذه الكثرة.

تنظيم النسل

يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال إن بعض العلماء قديما لم ينظروا للعزل الذي يشبه تنظيم النسل الآن من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلي ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان.

وأضاف شوقي علام ، في لقاء تليفزيوني سابق على قناة صدى البلد، أن الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

وتابع: الدعوة إلى تنظيم النسل لا تتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر، بل يعد التنظيم وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ ما يؤهلهم إلى تحمل المسئولية.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن أي كثرة ضعيفة لا قيمة لها، لذا يجب فهم النصوص الشرعية في إطار متكامل وشامل، ولا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، فهذا مخالف للمنهج العلمي الصحيح.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الوضع المعاصر تغير لأن الدولة أصبحت مسؤولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو ترك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة.