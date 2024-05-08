الموسيقيين ترد على اتهام شاعر لـ هاني شاكر بسرقة كلمات أغنية منه

علق محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على الجدل المثار بسبب اتهام الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود للفنان هاني شاكر وآخرين بالاستيلاء على أغنية رحماكي منه.

وقال عبد الله إن مسؤولية النقابة رعاية مصالح الأعضاء، وإن جميع قضايا الملكية الفكرية يختص بها القضاء ولا شأن للنقابة بمثل هذه القضايا.

ونفى في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc مسؤولية النقابة عن مشاكل سرقة الألحان والكلمات والاقتباسات وخلافه، لافتا أن المحكمة الاقتصادية هي الحكم في مثل هذه الأمور.



تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا من أحد الشعراء الغنائيين، يتهم الفنان هاني شاكر وآخرين بالاستيلاء على كلمات أغنية "رحماكى" منه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

