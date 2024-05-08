بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

مع دخول شهر مايو، شهدت أسعار هيونداي أكسنت RB سيدان موديل 2024 انخفاضًا ملحوظًا، حيث باتت تبدأ أسعارها الآن من 689 ألف جنيه في السوق المصرية.

هذا التغيير في الأسعار يأتي مع تقديم تحديثات ملحوظة في الفئات والمواصفات لهذا الطراز.

تشكيلة فئات وأسعار هيونداي أكسنت موديل 2024

- الفئة القياسية: تبدأ الآن من 689.000 جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 720.000 جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 755.000 جنيه.

- الفئة الرابعة: سعرها الجديد 775.000 جنيه.

- الفئة الخامسة: بسعر 810.000 جنيه.

مواصفات تقنية متطورة في هيونداي أكسنت RB موديل 2024

تتميز هيونداي أكسنت RB بمحرك قوي رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، ويولد قوة تصل إلى 125 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/متر، وتأتي السيارة بأبعاد مريحة، حيث يبلغ طولها 4.370 ملم وعرضها 1.705 ملم وارتفاعها 1.455 ملم، مما يضمن تجربة قيادة مريحة وآمنة.

تقنيات الأمان والراحة

تمتاز أكسنت RB بمجموعة من التقنيات المتطورة للأمان، بما في ذلك وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.. كما تتضمن المزايا الإضافية كاميرا للرؤية الخلفية وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية لتحسين الرؤية في ظروف الضباب.

تكنولوجيا الترفيه

تقدم أكسنت RB مجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك شاشة عرض بمقاس 3.5 بوصة أمام السائق وشاشة لمس بمقاس 7 بوصة للتحكم في أنظمة الترفيه.

وتشمل الميزات الإضافية تكييف الهواء، ومرايات جانبية كهربائية مع إشارات، ونظام مثبت للسرعة لتوفير تجربة قيادة مريحة وممتعة.

باختصار، تمثل هيونداي أكسنت RB سيدان 2024 خيارًا ممتازًا في فئتها، حيث تجمع بين الأداء القوي والتقنيات المتطورة مع تصميم أنيق ومواصفات فائقة الجودة تنافسية تجعلها تلبي احتياجات مختلف أصحاب السيارات.

مع اعتمادها على تكنولوجيا حديثة ومواصفات سلامة متقدمة، تضمن هيونداي أكسنت RB سيدان تجربة قيادة متميزة ومريحة للمستخدمين في جميع الظروف.

باختصار، تعتبر هيونداي أكسنت RB سيدان 2024 خيارًا متميزًا في سوق السيارات المصري، حيث تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها تنافسية وتلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين.