خالد أبو بكر: واقع المعيشة في غزة مؤلم وكل يوم يسقط شهداء

تحدث الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة on، عن الوضع الإنسانى والكارثى فى غزة، قائلا: نحن نرى واقع يومى وهو سقوط شهداء على الأرض، ولكن لا نجد قوة على الأرض تكون رادعة لإسرائيل، مشيرا إلى أن البعض على مواقع التواصل يحمل مصر وحدها مسئولية القضية الفلسطينية.

وأضاف خالد أبو بكر أن التاريخ سيحاسب الدنيا كلها إذا لم تقف خلف القضية الفلسطينة، لافتا إلى أن جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، يقف موقف مشرف فى حدود ما لديه من إمكانيات وكل تصريحاته عن غزة صحيحة.

وطالب خالد ابو بكر التفرقة بين مصر باعتبارها صاحبة الحدود والسيادة، وبين مصر التى تلعب دورا وسيطا لحماية الفلسطينيين.