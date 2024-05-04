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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: قنوات عربية تنتقد الشان المصري الداخلي بدون موضوعية

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر

أعرب الإعلامي ، خالد أبو بكر، عن استيائه من وجود قنوات تهاجم الدولة المصرية، موجودة على أراضي عربية، مضيفًا:" هناك منهج للهجوم على الشأن المصري الداخلي والإعلام والسياسات المصرية.. هذا الكلام في دولة عربية!!..ومحدش يقول إن خالد أبو بكر عمل مشكلة بين دولتين، والسؤال بكل أدب، ليه الاستمرار بالكذب؟.. واستئجار مصريين يعملوها!!".

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن مؤسسات إعلامية وقنوات موجودة في أراض دول عربية تهاجم مصر وتسخر من مفكري مصر وإعلامييهم.

وقال خالد أبو بكر: "هل هذه الأسئلة تشعل فتنة بين دولتين؟.. طيب ليه؟.. طيب بحكم أنا دولة كبيرة موافق على تقييم الجميع.. طيب عاوز حاجة إيجابية واحدة.. يعني كل الشغل دا مفيش حاجة عجباك.. وبعدين بتعينوا الناس وتدفعوا فلوس عشان ناس تنتقدنا.. أمر غريب وعجيب".


وواصل:"موافق على الموضوعية وحرية النقد.. ولكن أين الموضوعية وحرية النقد؟.. هل منطقي أن نسخر أو نهاجم أوضاع دول أخرى بدون موضوعية في نقد الشان المصري الداخلي في قنوات عربية.. عيب اللي بيحصل.. مصر بلد كبيرة، وأتمنى أن يكون هناك استجابة.. إحنا متصالحين، بس دا مش عدل، وأنا مواطن مصري بيحس، ومحدش مصري يرضى بالظلم.. ومش هسمح لمخلوق واحد على وجه الأرض يتكلم على الشان المصري بدون موضوعية".

الإعلامي خالد ابو بكر قناة ON خالد أبو بكر الشأن المصري الداخلي

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