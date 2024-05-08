خالد أبو بكر: التطورات في رفح خطيرة ومعادلتها صعبة وقاسية.. والأمريكيون مُحيرون

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن التطورات في رفح الفلسطينية مقلقة وخطيرة، ومصر تقوم بدور جبار في سبيل التوصل إلى هدنة، في ظل عدم وجود قوة قادرة على فرض نهاية الحرب على الجميع.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه لا توجد مؤشرات إيجابية في غزة، حيث تبقى الأرواح الفلسطينية رهينة للتهور الإسرائيلي، والمفاوضات التي تجري في القاهرة على مدار الأسابيع الماضية تتغير بشكل لحظي، ولا يملك أحد زمام الأمور.

وأشار إلى أن إسرائيل تملك وتستخدم القوة الغاشمة وقتلت الآلاف، متسائلًا: "من سيحكم هذه المعادلة؟.. وإن لم يتم التوافق، فما الحل؟، وإن اتفقوا، فما الضامن؟، ومن يملك قوة الردع؟.. نحن أمام معادلة صعبة وقاسية.. والأمريكان أمرهم محير جدًا".