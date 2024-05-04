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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا ضمير ولا إنسانية.. خالد أبو بكر يستنكر ترهيب إسرائيل لأعضاء الجنائية الدولية

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على مطالبات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بـ"ترهيب العاملين في المحكمة"، وتحذيره لموظفي المحكمة تضييقًا من إسرائيل وأمريكا، معقبًا:" يعني أبعته قسم الهرم يعمل محضر؟!".

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه ثبت للجميع أنه لا ضمير ولا إنسانية ولا عدل، والمباديء لا تطبق على الجميع سواسية، وموضوع غزة كان كاشفًا بكل المعاني.

وأضاف خالد أبو بكر، معربًا عن استيائه، :"هل بهذا نلغي تدريس فكرة القانون الدولي!.. للأسف علموا الناس في كلية الحقوق أن القانون العام هو القوة.. دا مش مجتمع دولي إحنا في غابة!".

وأشار إلى أن الحرب في غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، مضيفًا:" حينما ننظر لهزائم وانكسارات الإسرائيليين، وانهيار الجيش، فهذا يدفعنا لسؤال عن عقيدتهم، فهؤلاء جاءوا من كل فج عميق".

وعرض خالد أبو بكر، مطقع فيديو لبطولة جندي مصري دهس سيارة مفخخة بدبابته لحماية المدنيين، قائلًا:" هذه عقيدة الجيش والجندي المصري.. بالطبع لا يوجد مقارنة".

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