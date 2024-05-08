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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

أحيت النجمة أنغام حفلا في دار أوبرا دبي من مايو الجاري.

واختارت أنغام إطلالة بفستان أسود بسيط مزين بالكريستالات على الرقبة، وبقصة Halterneck، رباط ملفوف حول الرقبة، وفتحة أمامية طويلة لفوق الركبة، من تصميم Monique Lhuillier، ويصل سعره إلى 1038 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه.

وأثارت عارضة أزياء الجدل بعد ظهورها بفستان أنغام بحفلتها في دبي. 

 

واليكم الصور 

 

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام كانت أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات YouTube، ومنصات الموسيقى المختلفةمن كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

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