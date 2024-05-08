خالد أبو بكر: «جوتيرش» موقفه مشرف تجاه فلسطين.. و«لوبي» سيقصيه عن الأمم المتحدة

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الداعمة لوقف العدوان في قطاع غزة، مضيفًا: “يقوم بدور مشرف، ويحذر إسرائيل دائمًا من التوغل في رفح، ودوره ملموس ومهم، وكلماته تدل على نبل موقفه”.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه لكن للأسف مش هيشوف الأمم المتحدة تاني، في ظل اللوبي الأمريكي والإسرائيلي".

وتعجب خالد أبو بكر، من مواقف المجتمع الدولي، في ظل القصف الواقع على غزة ومدينة رفح، معقبًا: "أمريكا تمنع أي قرار في مجلس الأمن، وتستخدم حق النقض الفيتو.. مفيش مجتمع دولي.. إنه أكذوبة كبيرة.. مجرد مكان لأصحاب المصالح والبقاء للأقوى".