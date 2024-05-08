خالد أبو بكر: ما تفعله مصر في سيناء أكبر من أي اتفاقيات

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر باعتبارها الدولة المصرية صاحبة الحدود والسيادة، ومصر التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيليين.

وأكد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، رفضه لأي مساس بالسيادة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقات المصرية تُحترم، وما تفعله في سيناء "كلامك كبير جدًا.. وأكبر بكثير من أي اتفاقيات".

وواصل: "حاسبونا بالشبر.. شبر أرض هنام عليه.. وأؤكد في الوقت نفسه أن الموقف في رفح الفلسطينية صعب جدًا على أي بشر".