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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن تخزين البصل والبطاطس 

تخزين البصل في مكان مظلم وجاف؛ حيث إنّه يبقى لفتراتٍ طويلة في الأماكن المظلمة والجافة، مما يعني أنه يجب إبعاده عن أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة لأن ذلك يفسده. 

يمكن حفظه بالأكياس الورقية؛ بحيث تكون جافة وجيدة التهوية (أي إحداث بعض الثقوب بالكيس للتهوية) مع مراعاة عدم تعريضه للشمس والرطوب. 

 

يجب عدم حفظ البصل في الأكياس البلاستيكية، فهي التي تسبب له العفن والفساد بشكل سريع.

 يجب عدم حفظ البصل مع البطاطا أو حتى عند الشراء يراعى فصلهما عن بعضهما؛ وذلك لأن البطاطا تسبب رطوبةً في البصل ممّا يؤدي إلى تعفنه

طريقة أخرى لتخزين الكميات
 بعد شراء البصل بيكون لسه فيه مياه نختار مكان جيد التهويه بعيد عن الشمس المباشرة وتعليقه علي مسامير عالحائط او علي الارض مفرد عن بعضه وبعد ما اقشرة الخرجيه ماتجف تماما نجيب (اقفاص خضار وقش) وفي مكان مظلم وبعيد عن الرطوبه هنفرش الاقفاص بالقش ونرص البصل وبين كل طبقه وطبقه نفرش قش ونرص الاقفاص فوق بعض حتي لاتأخذ مكان ولذلك لا تحتاجي لشراء البصل طول السنه


ثالثا: البطاطس .
 افضل طريقه لحفظ البطاطس في اكياس او شكاير النشارة الخشبيه وممكن كرتونه كبيرة بها نشارة الخشب
حضري كرتونه كبيرة او شكارة وحطي نشارة الخشب اولا وابدأي برص طبقه بطاطس وطبقه نشارة وميكونش البطاطس قريب من بعضه يبقي بين البطاطس نشارة وممكن استبدال النشارة بالرمل الاصفر النظيف والخفيف جدا الفكرة متجربه وممكن الاحتفاظ بكميه كبيرة بنفس الطريقه خصوصا ان بيجي ليها اوقات بتبقي مسكرة وغير مرغوبه

 

تخزين البطاطس البوم فريت او النص مقليه بطريقه المحلات

1. احضري بطاطس في موسمها حتي  تضمني انها جيدة 
2. تقطع البطاطس صوابع متساويه
3. تحضر  مياه مغليه علي النار وبها خل وملح 
4. توضع فيها البطاطس لمده 5 دقايق ثم تصفي 
5.  بعد أن تبرد تسخن زيت علي النار ثم توضع وبعد أن تصبح لونها اصفر فاتح جدا 
6.  تصفي جيدا جدا والافضل بعد ماتبرد تتنشف بمناديل ورق جيده الامتصاص 
7. ثم ضعيها في اكياس تلاجة واحفظيها في الفريزر .
 

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