محلل أمريكي : دور مصر واضح وقوي من الأزمة الفلسطينية

علق المحلل الأمريكي الدكتور ماك شرقاوي، على آخر تطورات المفاوضات للهدنة الإنسانية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وأكد شرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تقوم بدور وظيفي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال زعزعة الاستقرار بالمنطقة.



وتابع المحلل السياسي الأمريكي الدكتور ماك شرقاوي، أن دور مصر واضح وقوي من الأزمة الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق قوافل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.



