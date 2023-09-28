محامي ممدوح عباس يشيد بقرار اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك.. تفاصيل مثيرة

قال المستشار كمال شعيب المحامي بالنقض، إن موضوع أزمة الأعضاء الذين لم يسددوا القيمة المضافة ومنعهم من انتخابات نادي الزمالك، أمر يهدد الانتخابات القادمة، وأي عضو مسدد للاشتراكات المالية من حقه الإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن اللجنة التي تدير النادي حاليا أمام مشكلة خطيرة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حال السماح للأعضاء المشاركة بدون تسديد الاشتراكات قد يهدد الانتخابات بالبطلان، ومنعهم أيضا قد يتسبب في أزمة قانونية، وبيان اللجنة الثلاثية شيء جيد والتصدي لموضوع القيمة المضافة، ومن وقت صدور القانون سنة 2016، بأن يكون هناك معاملة مالية للأندية الرياضية ويكون للعضويات الجديدة مستحقات تخص الضريبة المضافة وحدث سجال بين الأندية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب".

وواصل: "الإدارة السابقة لنادي الزمالك قامت بغض النظر عن هذه الأزمة، وبعض الأندية قامت برفع دعاوى قضائية، ولكنها قامت بتنظيم السداد، وحال فوزها بالدعاوى القضائية ترد الأموال، والأمور تخص الحفاظ على الأعضاء ومشاركاتها في العملية الانتخابية، والعضو يقوم بتسديد المبالغ المالية لخزينة النادي، والنادي يقوم بالتسديد لوزارة المالية، ومشكلة الزمالك في عدم مواجهة تلك الإشكالية".

وأكمل: "حدث تواصل وتوافق مع الجهة الإدارة ووزارة المالية، مع ضرورة تسديد 50% قبل يوم 5 أكتوبر (قبل 15 يوم من الجمعية العمومية)، ووفقا لما تم الإعلان عنه هو حق قانوني يحصن الجمعية العمومية ويحصن انتخابات الزمالك من أي أزمات قضائية مستقبلا".

وأتم: "قرار اللجنة الثلاثية جيد يساعد أعضاء نادي الزمالك في التسديد والمشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل صحيح تماما".