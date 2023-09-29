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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه جران دي سيل الكونغولي بمستهل مشواره في بطولة أفريقيا لسيدات اليد

صدى البلد

يستهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد عادل "زولا"، مشواره بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقامة بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل، بمواجهة نظيره جران دي سيل الكونغولي.

 

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

 

وتضم قائمة المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبة وهن: "نصرة عيد - شهد الشواربي - منة الله سيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رانا راضي - السنغالية دونجو كمارا - الأنجولية فيفالدا دا سيلفا - رحمة محمد - روان سعيد - دنيا صقر - ملك أحمد - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد".

 

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: "أول أغسطس الأنجولي - جران دي سيل الكونغولي - نزيكو الكاميروني.

 

الجدير بالذكر، أن الأهلي حصد برونزية بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والتي احتضنها المارد الأحمر مايو الماضي بعد غياب دام 30 عامًا عن منصة التتويج القارية.

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