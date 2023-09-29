وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

تقدم عزت إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخاص التعازي لـ السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وفاة نجلها.

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب

وقال إبراهيم في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يتقدم السيدات والسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية التابعة بخالص التعازي للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان.

