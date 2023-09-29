عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أيام.. أذربيجان تسمح لخبراء من الأمم المتحدة بزيارة إقليم كارا باخ

أذربيجان تسمح لخبراء
أذربيجان تسمح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة إقليم كاراباخ

أعلنت سلطات أذربيجان، اليوم الجمعة، أنها ستسمح لفريق من خبراء الأمم المتحدة بزيارة إقليم كارا باخ في الأيام المقبلة.

 

ويأتي ذلك بعدما أعلن الكرملين أن روسيا وأذربيجان ستقرران مستقبل مهمة حفظ السلام في كاراباخ.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب المستشار الرئاسي، اليوم الجمعة، إن أذربيجان تعتزم السماح لمجموعة من الخبراء من الأمم المتحدة بزيارة منطقة كاراباخ "في غضون أيام".


وأشار إلى أن وسائل الإعلام ستتاح لها أيضا فرصة لزيارة كاراباخ، حيث بلغ عدد الأرمن العرقيين الفارين من المنطقة بعد الهجوم العسكري الأذربيجاني هناك ما يقرب من 90،000 نسمة، من أصل ما يقدر عدد سكانه ب 120،000 نسمة.


ودعت الولايات المتحدة وغيرها باكو إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى كاراباخ، وسط مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتطهير العرقي في كاراباخ، وهو أمر تنفيه باكو بشدة.


وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن حقوق أرمن كاراباخ ستحظى بالاحترام الكامل.


وأخبر علييف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، بأن قواته استهدفت "المنشآت العسكرية فقط ... خلال تدابير مكافحة الإرهاب، التي استمرت أقل من 24 ساعة، ولم يتضرر المدنيون"، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الأذربيجاني.

إقليم كاراباخ الأمم المتحدة الهجوم العسكري التطهير العرقي الولايات المتحدة حفظ السلام روسيا مهمة حفظ السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

موضوعات متعلقة

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

قصة جبل عرفات.. لماذا جُعل الوقوف به إتمام لمناسك الحج؟ الشعراوي يكشف أسراره

ما هو مسجد نمرة ولماذا الوقوف في هذه المنطقة يفسد الحج؟ الأزهر يحذر

جوامع الدعاء يوم عرفة .. ادعي كتير وربنا هيستجيب

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

ترشيحاتنا

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

قرار جديد من بوتين بشأن دخول الأوكرانيين إلى روسيا

هتبدأ بكرة .. 80 صورة ترصد جاهزية المدارس لاستقبال السنة الجديدة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

حقول غاز في الدلتا.. شركات أجنبية تزف بشرة خير للمصريين

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

فيديو

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ