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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يعلن مفاجأة بشأن قوات فاجنر

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الروسية أصبحت مسؤولة عن كل شيء يتعلق بقوات فاجنر؛ حسبما أفادت شبكة “العربية”.


ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قائد المرتزقة السابق أندريه تروشيف يعمل الآن لصالح وزارة الدفاع الروسية.


وفي يوم الخميس، ناقش تروسيف والرئيس فلاديمير بوتين كيفية استخدام وحدات القتال الطوعية في حرب أوكرانيا.

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن مئات المقاتلين المرتبطين بمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، بدأوا، خلال الأسابيع الماضية، إعادة الانتشار في أوكرانيا في مجموعات صغيرة للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقالت الوزارة البريطانية، في تقييمها اليومي للحرب الروسية على أوكرانيا، في بيان، عبر منصة X (تويتر سابقاً)، إن الوضع المحدد لأفراد المجموعة بعد إعادة الانتشار "غير واضح"، "لكنهم انتقلوا على الأرجح إلى وحدات من قوات وزارة الدفاع الروسية الرسمية ووحدات أخرى من مجموعات عسكرية خاصة".

وبدوره، أفاد متحدث عسكري أوكراني بأن عدة مئات من أعضاء مجموعة فاجنر المرتزقة الخاصة الروسية عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال ولكن ليس لديهم تأثير كبير على ساحة المعركة.

وقال سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: "لقد سجلنا وجود عدة مئات من المقاتلين من شركة فاجنر العسكرية الخاصة السابقة (شركة عسكرية خاصة).

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