مجهود كبير.. فتح الله يشيد بسداسية بيراميدز أمام الجيش الرواندي

عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، والتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء ونجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة وتأكيد التأهل للدور المقبل.

شدد فتح الله على أن الفريق تعرض لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية ولعب ٣ لقاءات محلية وقارية في أقل من ١٠ أيام، واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وحققوا الفوز الكبير والتأهل، وبات هناك تفكير حاليا في الدوري والتجهيز بصورة أكبر لدور المجموعات من البطولة القارية.

وأشار إلى أن الصعود لدور المجموعات يضع على الفريق جهدا مضاعفا لأن الفريق حاليا يلعب على كل البطولات محليا وقاريا، ولابد من التركيز والتعامل مع اللقاءات بهدف الفوز فيها جميعا واللعب على كل البطولات في المرحلة المقبلة.