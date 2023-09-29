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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: الأهلي حقق المطلوب أمام سانت جورج.. وتدوير اللاعبين مهم للغاية

صدى البلد

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي حقق المطلوب بعد أن حسم التأهل بنتيجة كبيرة.

وأوضح أن عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خاصة أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وأكملسامي قمصان: «مارسيل كولر المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، والشهر القادم لدينا ارتباطات عديدة في مختلف المنافسات».

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خاصة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق.

وأضاف: «بدون شك بطولة إفريقيا هدف رئيسي لنا، ونسعى إلى الفوز باللقب وكتابة تاريخ كبير في عدد مرات التتويج بها».
 

سامي قمصان لنادى الأهلي سانت جورج دوري ابطال افريقيا الجهاز الفنى

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