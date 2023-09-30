رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن "تعديلا جزئيا" للدستور

أجرى رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، اليوم السبت، تعديلاً جزئيًا في دستور البلاد الذي شهدت يوم الأربعاء الماضي، محاولة انقلاب فاشلة ومظاهرات لا تزال مستمرة حتى الأن، تطالب بدستور جديد.

وقال تراوري في بيان له: "لن تكون هناك انتخابات حتى تصبح البلاد آمنة لإجرائها".

والجمعة، تظاهر آلاف ي بوركينا فاسو دعمًا للنظام العسكري وللمطالبة بإقرار دستور جديد، مردّدين هتافات مناهضة لفرنسا، بعد عام من وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر انقلاب.

وفي العاصمة واغادوغو، تجمع المتظاهرون في ساحة لاناسيون (الأمة) رافعين أعلام بوركينا فاسو ومالي والنيجر وروسيا، بالإضافة إلى ملصقات تحمل صورة تراوري.

كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه محاولات لزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية.

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، إحباط محاولة انقلابية، قبل توقيف 4 ضباط فيما لا يزال اثنان آخران في حالة فرار، وفتح القضاء العسكري تحقيقًا في المسألة.

ونُظّمت تظاهرات أخرى خاصة في أواهيجويا (شمال)، وكايا (شمال وسط)، وفادا نغورما (شرق)، وبوبوديولاسو، وبانفورا، وديدوغو (غرب).

وتأتي التظاهرات بعد نحو عام من تولّي الكابتن إبراهيم تراوري السلطة، في 30 أسبتمبر 2022، وقد أطاح الأخير المقدم بول هنري سانداوغو داميبا الذي قاد انقلابًا قبل ذلك بثمانية أشهر على الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.