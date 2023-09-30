دي مش رفاهية.. مدبولي يستعرض خريطة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما حققته الدولة من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع النقل وشبكة الطرق، قائلا:" عايز تبني بلد لازم يبقى عندك بنية أساسية قوية لشبكة الطرق".

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الطرق بمثابة شرايين التنمية لأي دولة.. متابعا: الاقتصاد يخسر 8 مليارات جنيه سنويا بسبب الإزدحام، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 18 مليار جنيه خلال عام 2030.

وأوضح:" عشان تبقى دولة متقدمة لازم يكون عندك شبكة طرق قوية.. دي مش رفاهية أو ترف"، متابعا: أصبح لدينا 17 ألف كيلو طرق مطورة.

واسترسل: محاور النيل من أهم المشاريع التي نجحنا في تنفيذها، حيث نجحنا في التخطيط لإنشاء 34 محور على النيل.

وأكمل: نستهدف إحداث ربط مابين كل نقطة وأخرى، من خلال محاور النيل، متابعا: القطارات كانت تعاني كثيرا، لكن عملنا من أجل تقديم خدمة نقل محترمة.

