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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: الصناعة الحقيقية تحتاج وقت وجهد.. والدولة لديها رؤية واضحة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، :"عشان نبني صناعة حقيقية احنا محتاجين وقت وجهد"، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تعمل فيه الدولة المصرية بقوة وتقدم له مجهود غير مسبوق، معقبًا: “الموضوع بيستغرق وقت”

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته اليوم بـ مؤتمر “حكاية وطن”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة ولديها رؤية واضحة ازاي القطاع ده بيتطور".

وتشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

رئيس الوزراء الصناعة حكاية وطن

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