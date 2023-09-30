حرس الحدود العراقي: التوغل التركي يهدد الأمن القومي

أكدت قوات حرس الحدود العراقية أنها تضبط الحدود مع إيران في محافظتي أربيل والسليمانية.

وأضافت القوات الحدودية العراقية أن الفصائل المسلحة على حدود تركيا والتوغل التركي يهددان الأمن، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الحكومة العراقية نفذت الكثير من مواد الاتفاق الأمني بما فيها إغلاق مقرات للمسلحين بكردستان ونقلهم بعيدا عن الحدود.

وانتهت في 19 سبتمبر الجاري المهلة التي أعطتها إيران لإقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية.